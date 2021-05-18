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Глава СВР заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Великобритания в настоящее время идет на прямую конфронтацию с Россией, однако такая политика недальновидна. Об этом во вторник, 18 мая, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си».

«Для нас это очень печально», — отметил он. При этом Нарышкин подчеркнул, что в Москве не могут найти какого-либо рационального объяснения подобным действиям Лондона.

Наладить же отношения между двумя странами, по мнению главы СВР, помог бы уход от взаимных бездоказательных обвинений.

Ранее сообщалось, что в том же интервью Нарышкин рассказал, что вступил в переписку с главой британской разведывательной службы MI6 (Ми-6) Ричардом Муром. Как пояснил директор СВР, в результате этой переписки он надеется выйти на личный контакт с шефом британской разведки.

В марте стало известно, что Великобритания создаст антироссийский отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. Предположительно, новый отряд будет работать вместе с Секретной разведывательной службой MI6 над проведением тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

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