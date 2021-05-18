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Глава СВР написал шефу британской разведки

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что вступил в переписку с главой британской разведывательной службы MI6 (Ми-6) Ричардом Муром. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Мы вступили в переписку. Думаю, это не большой секрет. Она, как это и положено, уважительная, вежливая», — описал Нарышкин. Он также заявил, что в результате этой переписки надеется выйти на личный контакт с шефом британской разведки.

В том же интервью глава СВР назвал возможных виновников взлома программного обеспечения американской IT-компании SolarWinds. По его словам, за этим могут стоять спецслужбы США и Великобритании. Он также подчеркнул, что Москва не причастна к кибератакам, отравлениям, взломам и вмешательству в выборы в США.

В марте стало известно, что Великобритания создаст антироссийский отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. Предположительно, новый отряд будет работать вместе с Секретной разведывательной службой MI6 над проведением тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

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