Российские военные впервые помолились на бывшей базе армии США

Помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий провел службу для православных военнослужащих на военном аэродроме в Эт-Табке в провинции Ракка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Поясняется, что ранее там располагалась военная база США, которую американское командование бросило в 2019 году. До этого аэродром удерживало «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Сейчас же на аэродроме действует российская авиационная комендатура.

