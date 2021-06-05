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Российские военные впервые помолились на бывшей базе армии США

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Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий провел службу для православных военнослужащих на военном аэродроме в Эт-Табке в провинции Ракка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Поясняется, что ранее там располагалась военная база США, которую американское командование бросило в 2019 году. До этого аэродром удерживало «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Сейчас же на аэродроме действует российская авиационная комендатура.

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