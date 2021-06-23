В России предупредили о подготовке боевиками «химической атаки» в Сирии

Террористы группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) вместе с участниками организации «Белые каски» готовят инсценировку «химической атаки» в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, его слова приводит РИА Новости.

По словам контр-адмирала, боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ. По информации, поступившей в ЦПВС, террористы доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды.

«По имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" намерены осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — сказал Кулить.

Ранее в июне сообщалось, что САА обнаружила и уничтожила убежище боевиков ИГ в пустынных районах провинции Хомс на западе страны. 11 июня стало известно, что российские военные уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Удар был нанесен по машине, в которой находились официальные представители группировки.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.