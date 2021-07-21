Уничтожение террористов российским спецназом в Сирии показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российским спецназом террористов в Сирии. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Александр Сладков.

На кадрах видно, как бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил России стреляют по группе боевиков в сирийской пустыне. В какой-то момент один из джихадистов по левую сторону от спецназовцев старается помочь раненному террористу, однако его ликвидируют.

В это же время другой боевик пытается скрыться. «Справа один залег, уползает», — комментирует за кадром один из российских военных. В итоге вся группа джихадистов была уничтожена.

Где и когда именно было снято видео, не уточняется.