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Уничтожение террористов российским спецназом в Сирии показали на видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российским спецназом террористов в Сирии. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Александр Сладков.

На кадрах видно, как бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил России стреляют по группе боевиков в сирийской пустыне. В какой-то момент один из джихадистов по левую сторону от спецназовцев старается помочь раненному террористу, однако его ликвидируют.

В это же время другой боевик пытается скрыться. «Справа один залег, уползает», — комментирует за кадром один из российских военных. В итоге вся группа джихадистов была уничтожена.

Где и когда именно было снято видео, не уточняется.

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