Российские военные нанесли удары по террористам в Идлибе

Российские военные нанесли авиаудары по позициям террористов в Идлибе. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Удары были произведены в ответ на обстрелы, которые террористы вели по Хаме с 19 июля. Российские бомбардировщики уничтожили позиции реактивной артиллерии боевиков и бункер с командным составом бандформирования.

Как сообщает ТАСС, во вторник, 20 июля, террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили нападение на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Алеппо. При отражении атак противника погибли по меньшей мере пять военнослужащих, в том числе один офицер.

Ранее сообщалось, что противостояние между боевиками в Сирии, грозящее вооруженным конфликтом, происходит из-за раздела сфер влияния. По данным Telegram-канала WarGonzo, боевики из «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещен в России), попытались штурмовать штаб командира чеченского происхождения Муслима Аш-Шишани (настоящая фамилия — Маргошвили), руководящего группировкой «Джунд Аш-Шам» (запрещена в России).

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.