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В Ливане заявили о победе России над США в Сирии

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Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Последние события в Сирии показывают, что Россия одерживает над США победу в борьбе за влияние в этой стране. Об этом написал автор ливанского издания Al Modon Омар Кадур в колонке под названием «Битва за "Баб эль-Хава" между Путиным и Байденом».

Речь идет о споре вокруг важного контрольно-пропускного пункта на сирийской территории. Как считает публицист, Москва, выступающая за его упразднение, может добиться собственной выгоды в диспуте с Западом на эту тему. Это происходит на фоне того, что США выводят войска из Афганистана и Ирака и сокращают свое присутствие в странах Персидского залива.

Он также вспоминает об авиаударах российских самолетов по боевикам в Идлибе и обстреле турецкого наблюдательного пункта — последнее, как считает автор, не могло произойти без согласия Москвы.

Все это, по мнению Омара Кадура, может привести к тому, что США и другие западные государства растеряют свое влияние в регионе, и Россия станет в нем ключевой военной силой.

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных на интересы Соединенных Штатов в Ираке.

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