Противостояние боевиков в Сирии объяснили

Противостояние между боевиками в Сирии, грозящее вооруженным конфликтом, происходит из-за раздела сфер влияния. Об этом сообщается в статье Telegram-канала WarGonzo.

По данным канала, боевики из «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России), попытались штурмовать штаб командира чеченского происхождения Муслима Аш-Шишани (настоящая фамилия — Маргошвили), руководящего группировкой «Джунд Аш-Шам» (запрещена в России).

Сторонники лидера «Хайат Тахрир Аш-Шам» Джулани требуют от Аш-Шишани перейти под централизованное управление их группировки. Тот считает, что «Хайат Тахрир Аш-Шам» предала джихадистские идеи.

Одной из причин конфликта стали заявления радикальных проповедников Идлиба в поддержку Аш-Шишани, утверждает WarGonzo. Так, в его поддержку высказались авторитетные шейхи Мухайсини и Абдул Раззак, которые занимали руководящие должности в «Хайат Тахрир Аш-Шам».

На фоне этого в течение последнего года происходят попытки Турции и Великобритании обелить «Хайат Такир Аш-Шам», которые якобы пытаются выставить их «не террористами и религиозными радикалами, а светской оппозицией "кровавому режиму"». В связи с этим Лондону и Анкаре не выгодна фигура Муслима Аш-Шишани.

С 2013-го по 2015 год Аш-Шишани сотрудничал с турецкой стороной, однако позднее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган изменил тактику.

«Теперь же уничтожение отряда Маргошвили, малочисленных ячеек ИГИЛ (запрещена в России), а также радикальной группировки "Хурас ад-Дин", (запрещена в России) которые не хотят играть по новым турецким правилам — может стать для Джулани и "Хайат Тахрир Аш-Шам" своего рода входным билетом в международное сообщество», — говорится в публикации.

Канал предполагает, что Великобритания и Турция настоят на том, что Джулани не является террористом, после чего возникнет «квазигосударственное формирование в Идлибе» под протекторатом Лондона и Анкары.