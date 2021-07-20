В России отреагировали на заявление МИД о сотрудничестве США с ИГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова о сотрудничестве властей США с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В беседе с «Лентой.ру» он назвал это известие плохой новостью.

В ходе онлайн-дискуссии Клуба «Валдай» Замир Кабулов заявил, что российская сторона располагает фактами о сотрудничестве властей США с боевиками ИГ.

«Я уверен, что такое взаимодействие было. Но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что ведомство получило соответствующие данные напрямую от афганцев, в том числе от руководителей местного уровня.

По словам Кабулова, американские военные снабжали оружием и боеприпасами те районы страны, которые занимали боевики ИГ. Он уточнил, что для поддержки террористов военнослужащие армии США использовали вертолеты.

В Совфеде настороженно отнеслись к известиям о сотрудничестве США с ИГ

Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что после таких известий важно внимательно наблюдать за развитием событий в Афганистане. «Кабулов — авторитетный политик, он бы просто так такие заявления не делал», — заметил сенатор.

«Если эта информация подтвердится как-то еще, то, конечно, это плохая новость. Потому что, получается, что все эти годы американцы боролись непонятно с чем. С одной стороны с "Исламским государством" и террористами, а с другой — они с ними сотрудничают. Я думаю, что это говорит о том, что политика в Соединенных Штатах многовекторная. Конечно, это не добавляет авторитета», — сообщил первый зампред профильного комитета Совета Федерации.

По его словам, эти новости наводят на определенные мысли. «Что-то они больно заинтересованы. То они пытаются с нами задружиться, то со странами Центральной Азии, Дагестаном, Таджикистаном, Киргизией и так далее», — отметил сенатор.

Джабаров заявил, что последствия такого сотрудничества будут очень плохими. Однако, как заверил политик, Россия умеет бороться с террористами.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы радикального движения «Талибан» (запрещено в России), боевики начали захватывать обширные территории. При этом глава делегации талибов в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что движение не допустит присутствия террористов ИГ в Афганистане.