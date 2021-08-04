Сирийские военные получили ранения при атаке беспилотников боевиков

Пятеро сирийских военных получили ранения на линии соприкосновения сторон в идлибской зоне деэскалации при атаке беспилотников боевиков, действующих на подконтрольной Вооруженным силам Турции территории. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Он отметил, что 3 августа боевики атаковали подразделения армии Сирии при помощи беспилотника в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо. С помощью летательного аппарата они сбросили самодельное взрывное устройство.

«3 августа боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Вооруженным силам Турции территории, атаковали подразделения правительственных сил, дислоцированные на линии соприкосновения сторон в идлибской зоне деэскалации, при помощи ударного беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Ранее государственное информационное агентство Sana сообщило, что в дамасском районе Масакин-эль-Харас возле армейского общежития взорвался автобус с военнослужащими. В агентстве заявили об одном погибшем — водителе транспорта, а также о трех раненых солдатах. Причиной взрыва назвали короткое замыкание в двигателе, из-за которого воспламенился топливный бак. Позднее террористическая организация «Xуppac ад-Дин» (часть «Аль-Каиды», запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса с военнослужащими.