Террористы взяли на себя ответственность за взрыв автобуса в Дамаске

Террористическая организация «Xуppac ад-Дин» (часть «Аль-Каиды», запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса с военнослужащими в сирийской столице Дамаск. Об этом сообщает Eldorar.

СМИ передали, что в предполагаемом теракте погибли от 13 до 20 военнослужащих. Еще трое доставлены в больницу в критическом состоянии. Все они, по последним данным, были офицерами Республиканской гвардии Сирии (элитное подразделение сирийской армии).

Террористы мотивировали свою атаку ответом на наступление сирийской армии в провинции Даръа. Они также призвали мусульман «вернуться на путь джихада» и бороться с режимом президента Сирии Башара Асада без перемирий. Издание Alsouria обвинило сирийские власти в сокрытии истинных причин и масштабов происшествия.

Ранее государственное информационное агентство Sana сообщило, что в дамасском районе Масакин-эль-Харас, возле армейского общежития, взорвался автобус с военнослужащими. В агентстве заявили об одном погибшем — водителе транспорта, а также о троих раненных солдатах. Причиной взрыва назвали короткое замыкание в двигателе, из-за которого воспламенился топливный бак.