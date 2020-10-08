В сирийском городе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Дараа на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Как стало известно, причиной взрыва стало взрывное устройство. Оно было заложено рядом с прачечной в центре городского района Ас-Сабиль.

В результате два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Других подробностей происшествия на данный момент не сообщается.

24 августа взрыв прогремел на газопроводе между районами Адра и Думейр. В результате из строя вышли три электростанции, после чего во всей Сирии отключилось электричество. Министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганим назвал произошедшее терактом.