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В Сирии взорвался автобус с военнослужащими

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В Дамаске, столице Сирии, взорвался автобус с сирийскими военнослужащими. Об этом сообщает SANA.

В происшествии погиб один человек — водитель транспорта, трое солдат пострадали и доставлены в больницу. По последней информации, взрыв произошел из-за короткого замыкания в двигателе автобуса, от которого воспламенился топливный бак.

Автобус находился рядом с армейским общежитием в районе Масакин-эль-Харас. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что подрыв организовали террористы.

3 августа стало известно, что неизвестные взорвали автомобиль рядом с домом министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади и напали на его жилище с оружием. В результате перестрелки нападавших с силовиками пострадали шесть человек.

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