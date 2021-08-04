В Сирии взорвался автобус с военнослужащими

В Дамаске, столице Сирии, взорвался автобус с сирийскими военнослужащими. Об этом сообщает SANA.

В происшествии погиб один человек — водитель транспорта, трое солдат пострадали и доставлены в больницу. По последней информации, взрыв произошел из-за короткого замыкания в двигателе автобуса, от которого воспламенился топливный бак.

Автобус находился рядом с армейским общежитием в районе Масакин-эль-Харас. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что подрыв организовали террористы.

3 августа стало известно, что неизвестные взорвали автомобиль рядом с домом министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади и напали на его жилище с оружием. В результате перестрелки нападавших с силовиками пострадали шесть человек.

