В Сирии террористы подорвали автобус и убили десятки солдат Асада

В Сирии террористы подорвали автобус с десятками солдат правительственной армии президента страны Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС.

Telegram-канал Oleg Blokhin уточняет, что в провинции Дараа около поселения Кухейль таким образом убили 31 члена 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии (САА). Известно, что еще девять человек получили тяжелые ранения. Автор подчеркивает, что взрыв оказался очень мощным, другие подробности пока не раскрываются.

Известно, что 5-й добровольческий штурмовой корпус пользуется материальной поддержкой России. Он был создан в 2016 году для решения боевых задач в гражданской войне.

15 июня сообщалось, что самолеты сирийских ВВС уничтожили колонну террористов в горном районе Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб. Сирия нанесла удар по боевикам группировки «Хорас-эд-Дин», связанной с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России). В результате атаки десятки террористов погибли и получили ранения, также оказались выведены из строя несколько единиц бронетехники и военно-транспортных средств.

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