В Берлине арестовали сирийского военного преступника

Полиция Германии арестовала в Берлине сирийского гражданина, подозреваемого в организации теракта в Дамаске в 2014 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую федеральную прокуратуру.

По информации правоохранительных органов, задержанный Муафак Аль Д. представляет палестинскую военную группировку, которая сражалась в Сирии от имени президента Башара Асада. Преступника обвиняют в семи убийствах и трех вооруженных нападениях. В течение суток он предстанет перед следственным судьей.

Полицейские заявили, что 23 марта 2014-го сириец бросил гранату в толпу мирных жителей в лагере для беженцев «Ярмук» на окраине Дамаска. В результате нападения погибли семь человек, еще несколько получили ранения, в том числе один ребенок. До этого лагерь неоднократно подвергался атакам, что привело к нехватке воды, продуктов питания и ограниченному доступу к медицинской помощи.

21 мая сообщалось, что беженец из Сирии напал на пару геев в Германии и убил одного из них. 21-летний злоумышленник атаковал мужчин 53 и 55 лет, когда они прогуливались по центру Дрездена. Он нанес им удары кухонным ножом со спины. Один из пострадавших скончался, а другой был серьезно ранен. По словам мужчины, он напал на мужчин, так как считает гомосексуальность «тяжким грехом».