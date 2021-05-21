Беженец напал на пару геев в Германии и убил одного из них

В Германии беженец из Сирии напал на пару геев и убил одного из них. Об этом сообщает Euronews.

21-летний злоумышленник атаковал пару мужчин 53 и 55 лет, когда они прогуливались по центру Дрездена. Он нанес им удары кухонным ножом со спины. Один из пострадавших скончался, а другой был серьезно ранен. По словам мужчины, он напал на пару, так как считает гомосексуальность «тяжким грехом».

Полиция задержала сирийца через три недели после нападения. Его признали виновным в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью человека. Суд приговорил преступника к пожизненному заключению.

Злоумышленник прибыл в Германию из Сирии в 2015 году и получил статус беженца. Ранее мужчина уже был осужден за поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и нападение на охранника в тюрьме.

До этого сообщалось, что немецкий военнослужащий год притворялся беженцем из Сирии и планировал теракт. Прокуратура обвинила офицера в подготовке «серьезного акта насильственной подрывной деятельности». По данным расследования, он воровал оружие и боеприпасы с военной базы, чтобы организовать теракт против лидеров страны, «дружественных к беженцам».