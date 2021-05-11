Поляк-беженец прорыл 20-метровый тоннель под лагерем ради побега

Поляк-беженец прорыл тоннель под лагерем для содержания мигрантов и попытался из него сбежать. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в центре содержания иностранных граждан Йонган Хилл (Yongah Hill) в Австралии. По данным пограничной службы, 40-летний заключенный из Польши прорыл тоннель под одной из камер с помощью самодельных инструментов.

Отмечается, что в побеге планировали поучаствовать сразу несколько заключенных, но покинуть лагерь никому не удалось. По информации правозащитной организации Refugee Action Coalition, заключенные работали над тоннелем несколько месяцев, отмечает ABC News. Сообщается, что подземный ход уже миновал две ограды и достигал трех метров глубины. «Еще пять метров — и они бы оказались за внешним забором», — подчеркнули в организации.

Расследованием по делу занимается Федеральная полиция Австралии. «Все задержанные привлечены к ответственности и остаются в заключении», — заявили в ведомстве.

После инцидента часть задержанных перевели в другое отделение миграционного центра. Сейчас на территории Йонган Хилл находятся около 350 мигрантов. Более половины из них попросили политического убежища в Австралии.

Отмечается, что в 2013 году из центра сбежала группа заключенных из Вьетнама. Они перелезли через ограждение.