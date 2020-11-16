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Беженцы в Сирии рассказали об условиях в подконтрольных террористам лагерях

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В лагерях временного размещения в провинции Хомс, которые подконтрольны сирийским террористам, людей держали в положении бесправных рабов, не давали полноценного питания. Об этом журналистам рассказали беженцы, ранее жившие в таких лагерях. Их слова передает РИА Новости.

«Они могли забрать у нас женщин, могли убить мужчину, это все было. Мы забыли даже, что такое свежие овощи, жили на хлебе и воде. У нас не было возможности помыть детей», — раскрыла подробности Херат Насср Хамруш. В настоящее время она живет в пункте временного размещения в городе Аль-Джамейя.

Пункт в Аль-Джамее принял, в основном, многодетных женщин, в семьях которых по пять-семь несовершеннолетних. Они получили возможность пройти медосмотр и по необходимости получить лекарства, а детям дали квоты на образование в местных школах.

Ранее Россия выделила Сирии миллиард долларов на восстановление инфраструктуры, промышленности и религиозных объектов. Условия сделки не раскрываются.

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