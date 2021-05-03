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Байден повысил лимит на прием беженцев в США

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тысячи в текущем финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это сотрет исторически низкий минимум в 15 тысяч, установленный предыдущей администрацией, который не отражал ценности Америки — страны, приветствующей и поддерживающей беженцев», — заявил американский лидер.

По словам главы Белого дома, целью остается увеличение лимита до 125 тысяч беженцев ежегодно, и он намерен достичь ее в следующем финансовом году, который стартует в октябре.

В феврале Байден пообещал пустить мигрантов, вынужденных ждать решения суда по предоставлению им статуса беженца в Мексике, на американскую территорию. Представители Министерства внутренней безопасности страны пообещали, что администрация Байдена положит конец программе «Протоколы о защите мигрантов», которую учредил бывший президент США Дональд Трамп.

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