США решили остаться в Сирии и «добить» ИГ

Вооруженные силы США должны остаться на северо-востоке Сирии для оказания помощи своим союзникам в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом на слушаниях комитета Сената по международным отношениям заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул (Dana Stroul). Трансляция слушаний доступна на сайте сената.

Строул заявила, что первоочередным приоритетом администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена должно стать «сохранение американского присутствия на северо-востоке Сирии». Это необходимо для оказания поддержки «Сирийских демократических сил» (СДС). Высокопоставленный представитель Пентагона полагает, что без американской помощи СДС не смогут противостоять отрядам ИГ, которые до сих пор действуют в отдельных районах страны.

Также Строул подчеркнула гуманитарный аспект американского присутствия в северо-восточной Сирии. По ее словам, именно США взяли на себя содержание детей и жен боевиков, находящихся в тюрьмах СДС. Кроме того, гуманитарная и военная помощь Соединенных Штатов не позволяет ИГ вновь закрепиться на утраченных территориях.

США вмешались в сирийскую гражданскую войну в 2014 году под предлогом борьбы с ИГ. В настоящий момент помимо военной инфраструктуры на севере страны Соединение Штаты располагают военной базой на границе с Иорданией, возле сирийского города Эт-Танф.

СДС — коалиция курдских, арабских и ассирийских группировок, созданная в 2015-м при содействии США для борьбы с ИГ на территории востока Сирии.