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Сирийские боевики попытались сбить российский летательный аппарат

В Сирии боевики выпустили две ракеты по российскому летательному аппарату
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Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В Сирии боевики обстреляли российский летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел на границе зон, контролируемых правительственными войсками и бандформированиями. Анонимный источник уточнил, что две ракеты были выпущены из района турецкого наблюдательного поста в районе Мадждалайа в зоне деэскалации Идлиб.

Модель и тип летательного аппарата не уточняется. Террористы не сумели поразить цель, не рассчитав высоту полета.

Вероятно, террористы выбрали позицию, чтобы избежать ответного удара ВКС России. Однако российская авиация все-же обстреляла боевиков.

В мае стало известно, что Россия снова задействовала в Сирии бомбардировщики Ту-22М3. Так, два самолета были замечены в небе над провинцией Латакия. Бомбардировщики предположительно совершили посадку на авиабазе Хмеймим, расположенной в сирийской провинции.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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