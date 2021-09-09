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Сирийские боевики сдали правительственным войскам сотни единиц оружия

Сирийские боевики под контролем России сдали правительственным силам сотни единиц оружия
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Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Боевики в городе Деръа на юго-западе Сирии сдали сотни единиц оружия правительственным войскам. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике Александр Гуляев, передает ТАСС.

Уже сдано более 300 единиц оружия, включая минометы и станковые гранатометы. Российский военный уточнил, что эта процедура является одним из условий амнистии, предложенной участникам бандформирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.

6 сентября сообщалось, что более 400 террористов в Деръа приняли условия примирения и сдались правительству. В случае отказа правительственная армия оставляла за собой право возобновить военную операцию.

Спустя сутки самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли серию ударов по объектам боевиков в Сирии. Налеты велись к западу от города Маарат-Мисрин в провинции Идлиб. На опубликованных кадрах заметны облака дыма и слышны взрывы.

Власти Сирии и боевики в провинции Деръа при посредничестве России достигли соглашения, по которому правительство республики давало террористам возможность «реабилитации» статуса боевиков. Они должны были сдать оружие, а армия устанавливала блокпосты в девяти районах Деръа-аль-Балад для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все несогласные сдать оружие участники бандформирований были обязаны покинуть провинцию. Для этого им предоставлялись автобусы.

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