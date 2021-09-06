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Более 400 боевиков сдались правительству на юге Сирии

РИА Новости: 430 боевиков сложили оружие в провинции Деръа на юге Сирии
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Фото: POL MEAST / Reuters

430 боевиков и 24 военнослужащих сложили оружие в провинции Деръа на юге Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в сирийских силовых структурах.

По данным собеседников агентства, террористы согласились на условия правительства по примирению. Они сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Деръа-аль-Балад.

Сообщается, что боевики начали прибывать в центр с 10 утра по местному времени — именно до этого времени сирийские власти предлагали вооруженным бандформированиям принять условия примирения. В случае правительственная армия оставляла за собой право возобновить военную операцию.

Власти Сирии и боевики в провинции Деръа при посредничестве России достигли соглашения, по которому правительство республики давало террористам возможность «реабилитации» статуса боевиков. Они должны были сдать оружие, а армия устанавливала блокпосты в девяти районах Деръа-аль-Балад для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все несогласные сдать оружие участники бандформирований были обязаны покинуть провинцию. Для этого им предоставлялись автобусы.

2 сентября Минобороны России сообщило, что российская армия, вошедшая в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, сорвала операцию иностранных спецслужб. По данным военкоров, в этом регионе планировались серия терактов и бунт — отмечается, что спецслужбы нескольких стран и их кураторы из США поставляли оружие, финансировали боевиков и помогали в их подготовке.

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