Сирийские военные погибли в результате взрыва бомбы

Семь сирийских военных погибли погибли в результате взрыва бомбы в провинции Деръа на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности.

Как стало известно, взрыв произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар. Автомобиль с сирийскими военными подорвался на взрывном устройстве. Погибли семь человек, еще трое военнослужащих пострадали.

6 сентября сообщалось, что в провинции Деръа сложили оружие 430 боевиков и 24 военнослужащих. По данным собеседников агентства, террористы согласились на условия правительства по примирению. Они сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Деръа-аль-Балад.

Власти Сирии и боевики в провинции Деръа при посредничестве России достигли соглашения, по которому правительство республики давало террористам возможность «реабилитации» статуса боевиков. Они должны были сдать оружие, а армия устанавливала блокпосты в девяти районах Деръа-аль-Балад для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все несогласные сдать оружие участники бандформирований были обязаны покинуть провинцию. Для этого им предоставлялись автобусы.

