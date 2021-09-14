Путин прокомментировал уход на самоизоляцию

Президент Путин признался, что общался с заразившимся коронавирусом сотрудником целый день

Президент России Владимир Путин заявил, что работал в непосредственной близости с человеком, который заболел COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня», — прокомментировал Путин свой уход на самоизоляцию во время совещания с правительством России и руководством партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными в его окружении случаями заболевания COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства сдал ПЦР-тест, который показал, что Путин здоров.