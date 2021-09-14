Песков рассказал о формате работы Путина на изоляции

Песков: во время самоизоляции у Путина не будет очных мероприятий

Какое-то время у президента России Владимира Путина не будет очных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

По его словам, изоляция не повлияет на работу президента России, однако изменится ее формат.

«Сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же это не влияет на интенсивность», — объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства будет продолжать свою работу в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными в его окружении случаями заболевания COVID-19. В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что президент сдал тест на коронавирус, который показал, что глава государства здоров.