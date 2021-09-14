Названы самые частые последствия перенесенного COVID-19 у россиян

Наиболее частыми последствиями перенесенного коронавируса являются слабость, снижение работоспособности и забывчивость. Это следует из данных исследования HeadHunter, сообщает РИА Новости.

В нем уточняется, что 46 процентов опрошенных, которые болели коронавирусной инфекцией, заметили снижение продуктивности. Четверть россиян не обнаружили последствий перенесенной болезни, при этом почти половина респондентов (49 процентов) отметили, что стали быстрее уставать на работе.

Наиболее распространенными последствиями стали слабость и усталость (62 процента), снижение продуктивности (48 процентов), ухудшение концентрации внимания (48 процентов) и забывчивость (43 процента). Также 42 процента опрошенных жалуются на проблемы с обонянием, 36 — на изменение вкусовых рецепторов, 31 — на одышку и нарушение сна.

Согласно исследованию, каждый второй участник опроса переболел COVID-19 в течение полутора лет. Больше всего заболевших в возрасте старше 55 лет (58 процентов) и 45-54 лет (53 процента), меньше всего среди возрастной группы 35-44 лет — 47 процентов.

Ранее терапевт Чернышова предупредила россиян о проблемах с восприятием алкоголя после COVID-19. По ее словам, коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных (аносмия) и вкусовых ощущений, так и их искажение (паросмия). При паросмии алкогольные напитки могут изменить свой вкус и запах.