Россиян предупредили о проблемах с восприятием алкоголя после COVID-19

Последствием заражения COVID-19 могут стать проблемы с восприятием алкоголя. Об этом предупредила терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в интервью «Ридусу».

По ее словам, коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных (аносмия) и вкусовых ощущений, так и их искажение (паросмия). Обычно при последней продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента некоторых продуктов, одна из таких групп — алкогольные напитки.

«Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного — ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», — уточнила врач.

Она отметила, что при паросмии вместо привычного вкуса или запаха у различных продуктов появляется один и тот же неприятный оттенок. Перенесший COVID-19 пациент может оставаться в таком состоянии в течение нескольких месяцев или даже дольше, добавила Чернышова. По ее утверждению, расстройства вкуса и обоняния могут заставить человека отказаться от целых групп продуктов питания.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что риску смерти после коронавируса подвержены пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями. Речь идет о тяжелых формах диабета, инсульте в анамнезе, заболеваниях сердца и тяжелых формах гипертонии.