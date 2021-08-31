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В Минздраве заявили о риске смерти в течение шести месяцев после COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: после COVID-19 высокий риск смерти сохраняется шесть месяцев
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Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Высокий риск смерти в течение шести месяцев сохраняется у переболевших коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По словам министра, риск смерти после перенесенной инфекции «резко возрастает». Особенно это касается россиян старшего возраста.

Глава Минздрава отметил, что в ведомстве подготовили список россиян, которые приглашены на углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о категории россиян с самой большой смертностью от COVID-19. По его словам, 85 процентов летальных исходов приходится на людей старше 60 лет.

Глава Минздрава также назвал число привитых от коронавируса россиян. По его словам прививку сделали более 43 миллионов человек. Мурашко отметил, что в некоторых регионах России вакцинировано более 60 процентов взрослого населения, однако количества привитых «пока недостаточно».

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