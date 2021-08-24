Минздрав назвал условие для сокращения срока действия QR-кода о вакцинации

Министерство здравоохранения России заявило, что срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет один год, и назвало условие для сокращения этого срока. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ведомства по порядку проведения вакцинации.

Минздрав допустил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране срок действия QR-кода, который присваивается человеку после прохождения полной вакцинации, может быть ограничен до шести месяцев.

В ведомстве также напомнили, что для сдавших отрицательный ПЦР-тест QR-код действует 72 часа, а для переболевших — шесть месяцев с даты выздоровления.

Ранее 24 августа стало известно, что Минздрав обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации. Изменения коснулись, в частности, правил вакцинации пожилых граждан.