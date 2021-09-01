Иммунолог назвала подверженную риску смерти после COVID-19 категорию россиян

Иммунолог Ярцева: риску смерти после COVID-19 подвержены люди с хроническими заболеваниями

Риску смерти после COVID-19 подвержены пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями. Об этом заявила российский врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, речь идет о тяжелых формах диабета, инсульте в анамнезе, заболеваниях сердца и тяжелых формах гипертонии. Таким людям надо принимать назначенные врачом лекарства и строго соблюдать терапию.

При этом медик подчеркнула, что если у человека нет хронических заболеваний, в целом ему не грозит риск смерти после перенесенного коронавируса. Однако она выделила возрастную группу, в которой также есть высокая вероятность летального исхода.

В первую очередь это мужчины старше 45 лет с избыточной массой тела и привычкой к курению, так как у них повышен риск развития тромбозов. Среди женщин это диабетики с лишней массой тела и малоподвижным образом жизни.

Риск смерти также зависит от степени перенесенного заболевания, уточнила Ярцева. Чаще всего он возникает после тяжелого течения коронавируса — у тех, кто находился на ИВЛ или получил осложнения на фоне болезни. Переболевшим стоит записаться на консультацию к терапевту.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у перенесших COVID-19 пациентов в течение полугода сохраняется высокий риск смерти. Он уточнил, что особенно это касается россиян старшего возраста.