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Россиянам объяснили повышенный риск смерти в течение полугода после COVID-19

Врач Хорошев: повышенный риск смерти после COVID-19 сохраняется из-за особенности антител
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Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Высокий риск смерти после перенесенного COVID-19 сохраняется в течение полугода из-за особенности некоторых антител. Это объяснил врач-невролог Павел Хорошев в интервью телеканалу «360».

По его словам, эффект усиления реакции проявляется не только с коронавирусом, но и с другими типами инфекций.

«Допустим, мы получили в организме человека антитело против вируса. Он мутировал, а коронавирус, по нынешним наблюдениям, один из самых быстромутирующих вирусов. (…) Антитело, которое было сформировано против вируса полуторагодовой давности, не будет эффективно работать против нового вируса», — уточнил специалист.

Хорошев подчеркнул, что в результате антитело «приклеивается» к вирусу вместо того, чтобы уничтожить его, а COVID-19 подбирается к клетке и поражает ее. Это, по утверждению врача, и объясняет, почему антитела не дают гарантий от повторного заражения и риска смерти.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что высокий риск смерти в течение шести месяцев сохраняется у перенесших коронавирус. Он отметил, что особенно это касается россиян старшего возраста.

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