Врач рассказал о причинах высокой смертности после коронавируса

Врач Кондрахин: все, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, попадают в группу риска

После коронавируса, перенесенного в тяжелой форме, риски смертности не только появляются, но и сохраняются в течение длительного времени. В частности, проблемы нередко возникают на фоне развившихся заболеваний сердца и крови. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Высокий риск смерти в течение шести месяцев сохраняется у переболевших коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По словам министра, риск смерти после перенесенной инфекции «резко возрастает». Особенно это касается россиян старшего возраста.

Сердце, кровь, легкие

Медик отметил, что риск смертности напрямую связан с тем, в какой форме человек перенес болезнь. Например, легкая протекает практически незаметно и редко приводит к серьезным последствиям. Существенный, а иногда и непоправимый урон наносят только средняя и тяжелая формы коронавируса.

«Речь прежде всего об эмболических осложнениях, ведущих к инсультам и инфарктам. Мы уже накопили достаточную статистику, чтобы говорить о том, что, если у пациента изначально наблюдались проблемы со свертываемостью крови, венозные болезни, то последствия коронавируса для него могут быть губительными. Риски возрастают значительно», — объяснил врач.

Не менее опасна, по словам Кондрахина, тромбоэмболия легочной артерии — нередко смертельное состояние, вызванное закупоркой артерии тромбом, — а также нарушение сердечного ритма.

«Мерцательная аритмия приводит и к фибрилляции предсердий, и к тромбозу. За два года уже можно судить о том, что у людей, перенесших коронавирус, кратно возрастают риски возникновения проблем с сердцем. Кроме того, важно понимать, что подобные риски не просто появляются, но и остаются. То есть следить за своим здоровьем, регулярно сдавать анализы необходимо даже после формального выздоровления», — рекомендовал Кондрахин.

В частности, врач советует контролировать анализы крови, следить за свертываемостью, раз в месяц сдавать коагулограмму и немедленно обращаться к врачу в случае изменения показателей.

«Все, кто тяжело переболел коронавирусом, моментально сваливаются в группу риска. Это как пожилые люди, находящиеся в ней ввиду своего возраста. Если вы перенесли болезнь в тяжелой форме, считайте, возраст уже наступил», — резюмировал медик.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о категории россиян с самой большой смертностью от COVID-19. По его словам, 85 процентов летальных исходов приходится на людей старше 60 лет.