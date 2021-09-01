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Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве

Главврач Коммунарки Проценко: в конце сентября в Москве возможна новая вспышка COVID-19
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В конце сентября в Москве может произойти новая вспышка COVID-19. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС.

По его словам, коронавирус не был создан искусственно. Врач объяснил, что мир часто сталкивался в эпидемиями и пандемиями.

Проценко отметил, что сейчас еще рано говорить о победе над пандемией. Человек привыкнет к COVID-19 так же, как сейчас люди привыкли к гриппу и кори, считает главврач Коммунарки.

Ранее Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от COVID-19. По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля привитых составляла около 80 процентов.

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