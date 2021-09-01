Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве

В конце сентября в Москве может произойти новая вспышка COVID-19. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС.

По его словам, коронавирус не был создан искусственно. Врач объяснил, что мир часто сталкивался в эпидемиями и пандемиями.

Проценко отметил, что сейчас еще рано говорить о победе над пандемией. Человек привыкнет к COVID-19 так же, как сейчас люди привыкли к гриппу и кори, считает главврач Коммунарки.

Ранее Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от COVID-19. По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля привитых составляла около 80 процентов.