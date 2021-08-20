Проценко заявил о важности развития здравоохранения в Арктике

Проценко: Крайний Север и Арктика нуждаются в особом подходе к развитию здравоохранения

Система здравоохранения должна исходить из различий и особенностей регионов, в особенности это касается Крайнего Севера и Арктики. В стране не может быть одного решения вопросов и универсального подхода, рассказал главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводит ЯСИА.

«То, что подходит для Москвы, неуместно в Забайкальском крае и тем более в условиях Крайнего Севера. Поэтому наша профессиональная задача — поставить диагноз системе здравоохранения, самое главное — предложить пути лечения слабых болячек, которые имеются», — отметил специалист.

По его словам, в течение 20 лет система здравоохранения серьезно трансформировалась, поэтому необходимо определить направления, которые требуют улучшения. Очень важно получить пути решения и преодоления этих проблем, добавил Проценко.

Специфика оказания медицинской помощи в условиях Крайнего Севера и Арктики во многом зависит от географических особенностей региона. Чтобы попасть к врачу, людям часто приходится преодолевать колоссальные расстояния. Кроме того, во многих регионах есть проблемы с молодыми специалистами, которые стремятся уехать поближе к центральной части России.

Ранее Проценко оценил готовность российской системы здравоохранения к возможной новой волне пандемии коронавируса. Он отметил, что накопленный опыт позволяет избежать страха перед потенциально негативным сценарием.