Россиян предупредили о новом расстройстве при коронавирусе

Руководитель центра психотерапии доктора Читловой, кандидат медицинских наук Виктория Читлова заявила, что страх заразиться коронавирусом способен привести к отрицанию болезни. В современной медицине такое явление называется диссоциацией, когда психика человека не позволяет болезненной информации попасть в сознание, сообщает URA.RU.

Психотерапевт объяснила, что заболевшие COVID-19, отказывающиеся принять болезнь, скорее всего испытывали страх и волнение насчет риска заболеть. Отсутствие осознания угрозы называется диссоциативным компонентом в реагировании, который можно считать новым расстройством при коронавирусе.

«Сознание как бы схлопывается, сужается и человек не отдает себе отчета в том, что происходит на самом деле», — предупредила россиян специалист.

Читлова подчеркнула, что людям в состоянии отрицания болезни необходимо обратиться за помощью к специалистам. Медик рассказала, что с такими пациентами проводят мотивационное интервью для изучения их системы заблуждений. Человек должен начать самостоятельно размышлять, насколько достоверна его система представлений.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа подчеркнула, что отрицание риска заражения COVID-19 может привести к развитию серьезных осложнений. При малейших признаках болезни она призвала оставаться дома и начинать лечение по соответствующим стандартам COVID-19.

«Бывают опоздания в один — два дня, которые приводят к достаточно тяжелым последствиям. У людей с хроническими заболеваниями за один день при коронавирусе может развиться до 50% поражения легких», — заключила Лапа.

Ранее инфекционист перечислил необходимые каждому россиянину прививки. Медик призвал граждан вакцинироваться от гриппа, гепатита B и кори.