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Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Песков усомнился в скором окончании пандемии коронавируса
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Песков усомнился, что это случится скоро. «Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро», — отметил он.

Ранее министры здравоохранения стран G20 назвали российский препарат от коронавируса «Спутник V» лучшей вакциной в мире. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.


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