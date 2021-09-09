В Минздраве заявили о признании «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19 в мире

Мурашко заявил, что страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире

Министры здравоохранения стран G20 назвали российский препарат от коронавируса «Спутник V» лучшей вакциной в мире. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.

«Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко.

Кроме того, министр поблагодарил медиков и руководство Москвы за проделанную работу и участие в клинических испытаниях

Ранее Мурашко заявил, что более 92 процентов пациентов госпиталей для больных COVID-19 не были привиты от коронавируса.