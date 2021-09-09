Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
Туркменских школьников заставили сдавать деньги на борьбу с коронавирусом
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске
Россия продаст ракету-убийцу Су-57
Эрдоган призвал обеспечить гуманитарной помощью Афганистан из-за потока беженцев
Блогерша оценила подаренные бывшими мужьями обручальные кольца на камеру
Кремль прокомментировал идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса
Жена Кадырова получила письмо от Путина
Россиянам раскрыли три способа заработать на соцсетях
Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минздраве заявили о признании «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19 в мире

Мурашко заявил, что страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министры здравоохранения стран G20 назвали российский препарат от коронавируса «Спутник V» лучшей вакциной в мире. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.

«Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко.

Кроме того, министр поблагодарил медиков и руководство Москвы за проделанную работу и участие в клинических испытаниях

Ранее Мурашко заявил, что более 92 процентов пациентов госпиталей для больных COVID-19 не были привиты от коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голикова оценила масштабы мужской смертности в России
В Минздраве назвали основную причину смертности в России
В Минздраве оценили запас вакцин от коронавируса в регионах России