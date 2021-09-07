В Минздраве назвали основную причину смертности в России

Основная причина смертности в России — сердечно-сосудистые заболевания. Ее назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции «Кардиология на марше 2021», передает РИА Новости.

Мурашко добавил, что данные заболевания остаются ведущей причиной смертности не только в Российской Федерации, но и во всем мире.

Он подчеркнул, что в России реализуется проект по борьбе с подобными заболеваниями, а также проводятся мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском их развития.

6 сентября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте. По ее словам, в целом россияне трудоспособного возраста составляют треть от общего числа умерших.