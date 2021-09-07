Россия
 
Последние новости
Стало известно о необычном вмешательстве Меркель в избирательную кампанию в ФРГ
Стало известно о замене командующего российскими миротворцами в Карабахе
Россиянин засунул в половой орган шнур и попал в больницу 
Девушка прошлась голой по улицам города ради защиты природы
Стало известно о выжившем после встречи с похитителем в Киселевске ребенке
Талибы дислоцируют силы специального назначения на американскую базу ЦРУ
В Киеве устроили митинг с белорусскими флагами и плакатом «Слава России»
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
В Госдуме рассказали о подготовке закона о химической кастрации педофилов
Советские плавающие танки получат новую жизнь
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минздраве назвали основную причину смертности в России

Мурашко: основная причина смертности в России — сердечно-сосудистые заболевания
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Arne Dedert / globallookpress.com

Основная причина смертности в России — сердечно-сосудистые заболевания. Ее назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции «Кардиология на марше 2021», передает РИА Новости.

Мурашко добавил, что данные заболевания остаются ведущей причиной смертности не только в Российской Федерации, но и во всем мире.

Он подчеркнул, что в России реализуется проект по борьбе с подобными заболеваниями, а также проводятся мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском их развития.

6 сентября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте. По ее словам, в целом россияне трудоспособного возраста составляют треть от общего числа умерших.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голикова оценила масштабы мужской смертности в России
Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России
Мурашко назвал главную причину повышенной смертности на Дальнем Востоке