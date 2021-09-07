Голикова оценила масштабы мужской смертности в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила масштабы смертности трудоспособного населения в стране. Выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, она отметила, что 80 процентов из тех, кто умирает в возрасте от 18 до 60 лет, составляют мужчины.

Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте Татьяна Голикова о масштабах смертности трудоспособного населения России

При этом, ранее Минздрав сообщал, что общая смертность в России с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9 процента по сравнению с 2019 годом.

Причины мужской смертности

Врачи называют несколько причин мужской смертности. Российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок связывает ее с особенностями гормональной системы и действиями гормонов — эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин, — которые влияют на клетки иммунной системы. Эксперт отметил, что у мужчин уровень выработки антител несколько ниже.

Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказала, что в связи с низким уровнем тестостерона у мужчин есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, считает она, у мужчин тяжелее протекает, в частности, коронавирус.

Болезнь-лидер

COVID-19 за последние два года стал заболеванием, от которого гибнет больше всего людей как в России, так во всем мире. Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин предполагает, что риск смертности от коронавируса напрямую связан с тем, в какой форме человек перенес болезнь.

Речь прежде всего об эмболических осложнениях, ведущих к инсультам и инфарктам. Мы уже накопили достаточную статистику, чтобы говорить о том, что, если у пациента изначально наблюдались проблемы со свертываемостью крови, венозные болезни, то последствия коронавируса для него могут быть губительными. Риски возрастают значительно Андрей Кондрахин о рисках осложнений после перенесенного коронавируса

Врач считает, что за два года существования коронавируса уже можно судить о том, что у людей, перенесших инфекцию, в несколько раз увеличиваются риски возникновения проблем с сердцем. Кроме того, доктор отметил опасность возникновения тромбоэмболии легочной артерии — нередко смертельного состояния, вызванного закупоркой артерии тромбом, — а также нарушения сердечного ритма.

А глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что риск смерти после перенесенного COVID-19 «резко возрастает» и сохраняется в течение полугода после выздоровления.

Сопутствующие проблемы

Последние два года пандемии коронавируса сказались не только на заболеваемости непосредственно коронавирусом, но и на психике россиян. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович отметил, что серьезные психические проблемы в результате затяжной пандемии, такие как реактивные депрессии, генерализованные тревожные расстройства и другие, могут затянуться на год и более.

Велико количество обращений, связанных с длительным отсутствием контактов с близкими, в частности, с родителями, особенно если те находятся в почтенном возрасте Андрей Шмилович о влиянии коронавируса на психику

Шмилович заявил, что коронавирусная инфекция способна вызывать органические расстройства психики. По его словам, многим пришлось столкнуться с такими неврологическими симптомами, как аносмия и паросмия — это утрата и извращение обоняния, ощущение запахов, которых нет в реальности. При этом врач отметил, что так называемых органических депрессий или психозов COVID-19 не вызывает.

Наркотики

Кроме того, по данным Росстата, на фоне пандемии коронавируса произошел и мощный скачок смертности от причин, связанных с наркотическими веществами. За 2020 год число гибелей от употребления наркотиков и алкоголя выросло на 60 процентов, до 7316 человек. Отмечается, что в эту категорию были включены люди, умершие от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками, от случайного отравления ими или галлюциногенами, а также от отравления наркотиками «с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках».

Раньше положенного

В целом, отмечают аналитики, ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась почти во всех регионах. По данным Росстата, самое серьезное снижение было зафиксировано в Чечне (на 3,8 года, или 5 процентов), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8 процента), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7 процента) и Дагестане (на 2,7 года, или 3,4 процента).

Единственным регионом, где показатель за минувший год вырос, стал Севастополь — там ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года. При этом в среднем по стране показатель снизился на 1,8 года, до 71,54 года. Это произошло впервые с 2003 года.