В России выросла смертность от наркотиков на фоне пандемии

Росстат сообщил о росте смертности от наркотиков на 60 процентов на фоне пандемии

Смертность в России от причин, связанных с наркотическими веществами, в 2020 году выросла на 60 процентов, до 7316 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, рост произошел на фоне пандемии коронавируса — годом ранее умерли 4569 человек. В 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тысячи человек.

Росстат сгруппировал данные приблизительно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, в основе которой лежит Международная классификация болезней. Как указывает РБК, в этих данных впервые появилась новая причина — «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19», за год от нее погибли 144 691 россиян.

Рост смертности также произошел из-за некоторых внешних причин, основные из которых — алкоголь и наркотики. В 2020 году от причин, вызванных алкоголем, умерли 50,4 тысячи человек, что на 6,3 процента больше, чем в 2018 году. Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2 процента.

Ведомство включает в категорию смертности от наркотиков: умерших от психических расстройств в результате злоупотребления ими, умерших от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами, а также от отравления наркотиками «с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках».

Всего от внешних причин в России в 2020 году умерли почти 139,6 тысячи человек. По подсчетам РБК, на долю наркотиков приходится 5,2 процента.

При этом по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, смертность в России, связанная с наркотиками, несколько превышает данные Росстата — 5331 в 2018 году против 4445 у российского ведомства. По данным проекта «Трезвая Россия», в реальности число наркозависимых в России превышает 5 миллионов человек, но разница в показателях обусловлена тем, что всего один из десяти состоит на официальном учете.

Как следует из данных Генпрокуратуры, на фоне резкого роста смертности от наркомании в 2020 году число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 0,2 процента. В 2020 году было зарегистрировано 189 905 таких преступлений, из которых большинство (113 193) — по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».