Российские школьницы нашли закладку на улице и отравились наркотиком

Школьница из Колпино попала в больницу после отравления наркотиком, сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Ведомство начало проверку.

Инцидент произошел 24 апреля. По предварительной информации, девочка употребила белый кристаллический порошок в школьном туалете. В результате она перенесла клиническую смерть и оказалась в реанимации, уточняет ИА «Оперативное прикрытие».

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», три восьмиклассницы участвовали в субботнике возле школы, нашли закладку с неизвестным веществом и попробовали содержимое. Внутри оказался метадон. Сейчас госпитализированная 14-летняя подросток вышла из критического состояния и чувствует себя лучше.

В середине апреля в Петербурге девочка отравилась конфетой с метадоном в детском саду. Ребенку стало плохо спустя несколько минут, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.