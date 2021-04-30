Кандидатов в водители собрались обязать сдавать тесты на алкоголизм и наркотики

Кандидатов в водители собрались обязать сдавать кровь или мочу на хронический алкоголизм и для проверки на наркотики. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Согласно данному документу, врачи смогут направлять граждан на исследование при обнаружении признаков хронического алкоголизма. Также процедура стане обязательной для тех, кто был лишен прав, например, за пьяное вождение. Как именно будет определяться данная болезнь не уточняется.

Помимо этого, если врач увидит у проходящего обследование признаки наркозависимости, то сможет послать его сдавать тест на наличие ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина, метадона и прочих. Для тех, кто возвращает права после лишения, эта процедура может стать обязательной.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ранее Конституционный суд (КС) России признал законным суммирование сроков лишения водительских прав за систематические нарушения правил дорожного движения. Отмечается, что суды регулярно оставляют без удостоверений водителей на срок 20-30 лет, и он может удлиняться вплоть до пожизненного.