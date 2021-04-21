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Для части российских кандидатов в водители облегчат экзамен

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госавтоинспекция облегчит успевшим сдать «площадку» кандидатам в водители экзамен «в городе», который с 1 апреля проводится по новым правилам. Об этом заявил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД России Николай Гиляков, передает ТАСС.

«Если до 1 апреля вы успешно сдали экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством, то уже на экзамене, который будет проводиться в апреле, те навыки управления транспортным средством, которые проверялись на площадке и были вами успешно продемонстрированы, они уже проверяться при проведении практического экзамена не будут», — сказал он.

С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Претенденты больше не сдают «площадку» как отдельный экзамен. Практические навыки вождения оценивают в условиях реального дорожного движения. Новое правило касается получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежние нормы.

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