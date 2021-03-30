Во время экзамена на права разрешат использовать машины автошкол и ГИБДД

Кандидатам в водители с 1 апреля разрешат использовать машины автошкол и ГИБДД во время экзамена на права. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Могут использоваться и автомобиль Госавтоинспекции, и автомобиль автошколы», — рассказал Черников. Он отметил, что машина обязательно должна быть с левым рулем, а также дополнительными педалями сцепления и тормоза.

По новым правилам, практический экзамен по вождению будет сдаваться в один день. «Площадку» и «город» решили объединить в один экзамен. Кроме того, у сотрудников ГИБДД теперь не будет установленных маршрутов, а в машине помимо экзаменатора и кандидата в водители смогут находиться и другие люди. Это делается для обеспечения прозрачности процедуры экзамена.