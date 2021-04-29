В России признали законным суммирование сроков лишения водительских прав

Конституционный суд (КС) России признал законным суммирование сроков лишения водительских прав за систематические нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Отмечается, что суды регулярно оставляют без удостоверений водителей на срок 20-30 лет, и он может удлиняться вплоть до пожизненного. Ранее Железнодорожный суд Рязани поставил под сомнение законность такой нормы и обратился к КС для проверки соответствия норм КоАП Конституции.

Так, часть 3 статьи 32.7 Кодекса гласит, что каждое последующее лишение суммируется с предыдущим. Рязанский суд отметил, что максимальный срок лишения свободы в России по совокупности составляет не более 35 лет, в то время как на ограничения для водителей такой нормы нет.

КС пояснил, что сравнивать Уголовный кодекс и КоАП в данном случае некорректно. Жалобу в высшей судебной инстанции не приняли, однако в причинах отказа указали, что нет ограничений на суммирование сроков лишения прав.

Ранее стало известно, что во время практической аттестации на получение водительских прав экзаменаторы могут применять различные приемы, чтобы спровоцировать или сбить с толку экзаменуемого. Например, в некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут попросить водителя развернуться в запрещенном месте и посмотреть, как ученик ответит на эту уловку.