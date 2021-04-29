Россия
 
Последние новости
Спецборт МЧС России прибыл в Индию с медпомощью
Байден заявил о цели «победить в XXI веке»
Тучная певица станцевала тверк в облегающем полупрозрачном платье
Украине предсказали проблемы из-за увольнения главы «Нафтогаза»
Стюардесса раскрыла правду о графике работы бортпроводников
Мальчик отрастил длинные волосы ради помощи больным детям
Иммунолог назвал рискующих повторно заразиться COVID-19 группы россиян
Женщина упала во время пробежки, подхватила смертоносную инфекцию и впала в кому
Полицейские «арестовали» резвившегося на дороге крокодила
Новости партнеров
Прослушать новость

В России признали законным суммирование сроков лишения водительских прав

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Конституционный суд (КС) России признал законным суммирование сроков лишения водительских прав за систематические нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Отмечается, что суды регулярно оставляют без удостоверений водителей на срок 20-30 лет, и он может удлиняться вплоть до пожизненного. Ранее Железнодорожный суд Рязани поставил под сомнение законность такой нормы и обратился к КС для проверки соответствия норм КоАП Конституции.

Так, часть 3 статьи 32.7 Кодекса гласит, что каждое последующее лишение суммируется с предыдущим. Рязанский суд отметил, что максимальный срок лишения свободы в России по совокупности составляет не более 35 лет, в то время как на ограничения для водителей такой нормы нет.

КС пояснил, что сравнивать Уголовный кодекс и КоАП в данном случае некорректно. Жалобу в высшей судебной инстанции не приняли, однако в причинах отказа указали, что нет ограничений на суммирование сроков лишения прав.

Ранее стало известно, что во время практической аттестации на получение водительских прав экзаменаторы могут применять различные приемы, чтобы спровоцировать или сбить с толку экзаменуемого. Например, в некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут попросить водителя развернуться в запрещенном месте и посмотреть, как ученик ответит на эту уловку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Право на бесправие
Для части российских кандидатов в водители облегчат экзамен
ГИБДД назвала россиянам главные ошибки при сдаче экзамена на права