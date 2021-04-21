Раскрыты уловки и приемы экзаменаторов при сдаче на права в ГИБДД

Во время практической аттестации на получение водительских прав экзаменаторы могут применять различные приемы, чтобы спровоцировать или сбить с толку экзаменуемого. Эти способы раскрывают «Аргументы и Факты».

В некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут попросить водителя развернуться в запрещенном месте и посмотреть, как ученик ответит на эту уловку. Ошибочно совершенный маневр оценивается в пять штрафных баллов, в таком случае экзамен считается проваленным. Издание отмечает, что кандидату в автомобилисты следует не бояться инспектора и настойчиво следовать требованиям знаков и разметки, четко вслух объясняя свои действия. Последнее будет полезным, если возникнет спорная ситуация при подведении итогов, так как в каждой машине установлены видеорегистраторы с функций аудиозаписи.

В случае с пешеходными переходами необходимо всегда притормаживать и внимательно смотреть на обе обочины. При появлении пешехода его следует пропустить, комментируя происходящее для экзаменатора. Если прохожий явно не собирается переходить дорогу, можно проезжать.

Неудача на аттестации может ожидать кандидата на нерегулируемом перекрестке при нарушении правил приоритета, здесь надо смотреть на знаки и при их отсутствии на равнозначных дорогах помнить про «правило помехи справа». Также на перекрестках ученики часто повторяют ошибку других водителей и пересекают стоп-линию под мигающий зеленый свет светофора. Эта ошибка стоит три штрафных балла.

Внимание ученик должен уделить общественному транспорту на остановках, который имеет преимущество. Пять штрафных баллов водитель получает за попытку обогнать отъезжающий от остановки автобус. В конце экзамена его можно провалить, если припарковаться в неправильном месте.