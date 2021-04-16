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Россиянам назвали легкий способ сдать экзамен по вождению

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В нынешних условиях с жесткими требованиями к кандидатам в водители сдать экзамен по вождению легче всего, взяв дополнительные занятия в автошколе. Этот способ «ФедералПресс» назвал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Могу рекомендовать только брать дополнительные занятия в автошколе», — сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что сейчас экзамен стал еще сложнее, при этом закон строго запрещает родственникам помогать человеку с подготовкой. Если у него было больше трех попыток сдачи, интервал между экзаменами увеличивается до месяца. «Как не растерять навык за это время — непонятно, ведь самоподготовка в России пока запрещена», — добавил Моржаретто.

С 1 апреля в России действует новый формат экзамена на водительские права. Одним из главных изменений стала отмена «площадки» как отдельного этапа. Навыки вождения теперь будут оцениваться на настоящей дороге. Для мотоциклов будет действовать прежний порядок. Также изменился перечень недочетов и нарушений. В отдельный блок внесены грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершается. Во время аттестации в машине может присутствовать третий человек. Сдавать на права теперь разрешено с 16 лет.

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