ГИБДД назвала россиянам главные ошибки при сдаче экзамена на права

ГИБДД назвала россиянам главные ошибки при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам. Их перечислили в МВД России РИА Новости.

Самыми частыми ошибками во время сдачи экзамена по новым правилам с 1 по 8 апреля стали создание помехи автомобилю или пешеходу.

«К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства», — уточнило ведомство.

Сохранились и самые частые ошибки при парковке: при выполнении «параллельной парковки» и «заезда в бокс» на площадке. Чаще всего причиной таких ошибок стал наезд на границы зон выполнения маневров.

Ранее исполнительный директор Российского союза автомобилистов (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что снижение возраста вождения в России имеет свои минусы, в том числе для желающих получить права подростков. По его словам, ОСАГО для таких молодых водителей будет рассчитываться по максимальным тарифам.

В ноябре 2020 года стало известно, что МВД хочет разрешить водить автомобиль россиянам в возрасте 17 лет при условии, что во время поездок вплоть до совершеннолетия рядом будет находиться водитель-наставник.