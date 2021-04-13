Автоэксперт назвал минусы получения водительских прав в 17 лет в России

Снижение возраста вождения в России имеет свои минусы, в том числе для желающих получить права подростков. Об этом Autonews рассказал исполнительный директор Российского союза автомобилистов (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, ОСАГО для таких молодых водителей будет рассчитываться по максимальным тарифам. «Страховка будет серьезным аргументом, и тарифы будут очень высокими», — сказал он.

Причиной этому автоэксперт назвал то, что в ДТП чаще всего попадает неопытная молодежь. Показатели по аварийности между очень опытными и совсем молодыми автомобилистами различаются в десять раз. В этом заключается вторая проблема — водители в возрасте 18 лет считаются самыми аварийными, и если появится категория 17-летних, то они, с большой вероятностью, будут создавать еще больше проблем на дорогах. «Я думаю, они будут точно не менее аварийными, а то и более», отметил Уфимцев.

В ноябре 2020 года стало известно, что МВД хочет разрешить водить автомобиль россиянам в возрасте 17 лет при условии, что во время поездок вплоть до совершеннолетия рядом будет находиться «водитель-наставник».